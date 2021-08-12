Açıklama İl Emniyet Müdürlüğünden geldi. Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekipleri, otoyolun İstanbul istikametinde, Kandıra gişeleri mevkisinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 35'i Suriye, 3'ü Bangladeş uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Polis ekiplerince göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu sürücü H.M.A, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli tutuklandı.
İstanbul'da asker kıyafetiyle dolaşan Afgan göçmenler yakalandı Zeytinburnu'nda asker kıyafetiyle dolaşan Afganistan uyruklu 9 düzensiz göçmenin muhafaza altına alındığı bildirildi. Öte yandan Van'ın Çaldıran ilçesinde de jandarma ekiplerince durdurulan TIR'ın dorsesinde, yurda yasa dışı yollarla giren 300 kaçak göçmen yakalandı.
Çanakkale açıklarında 63 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale açıklarında yelkenli tekne ile Yunanistan’ın Midilli Adası’na yasa dışı yollarla gitmek isteyen 63 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.
Kocaeli'de 38 düzensiz göçmen yakalandı
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçtan 38 düzensiz göçmen çıktı.
Açıklama İl Emniyet Müdürlüğünden geldi. Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında polis ekipleri, otoyolun İstanbul istikametinde, Kandıra gişeleri mevkisinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrolde 35'i Suriye, 3'ü Bangladeş uyruklu 38 düzensiz göçmen yakalandı.
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