Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Bursa'da yaşandı. Bir apartmanda sabah saatlerinde silah sesi duyuldu. Ne olduğunu anlamayan apartman sakinleri evlerinden ne olduğuna bakmak üzere çıkınca kabusu yaşadı. Bir kişiyi kalbinden vurulmuş halde 2. katında ölü olarak bulan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı.

VURULAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Edinilen bilgiye göre, olay Demirtaş Barbaros Mahallesi 454. Sokak'taki Erdemler Apartmanında saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Bina sakinleri bina içerisinden gelen silah sesine uyanarak dışarıya çıktıklarında isminin Aydın Sayılır (57) olduğu öğrenilen kişiyi yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gördü.

KALBİNE İSABET EDEN KURŞUNLA ÖLDÜ

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aydın Sayılır'ın (57) kalbine isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından Sayılır'ın bu binada oturmadığı tespit edilirken, olay yerinde geniş çapta güvenlik önlemleri alındı. Olay yeri inceleme ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Aydın Sayılır’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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