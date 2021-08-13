Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan Serdar Doğan’a ait düğün salonunun sundurma diye tabir edilen alanında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken düğün salonunda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
(Latif Doğan)
Öte yandan düğün salonu sahibi Serdar Doğan’ın ünlü sanatçı Latif Doğan’ın kardeşi olduğu öğrenildi.
Başakşehir'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi Başakşehir Aymakoop Ayakkabıcılar Sitesi'nde bir iş yerinde yangın çıktı. Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
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Latif Doğan'ın kardeşine ait düğün salonu alevlere teslim oldu
Adıyaman'ın Besni ilçesinde Latif Doğan’ın kardeşi olduğu öğrenilen Serdar Doğan’a ait düğün salonunda yangın çıktı.
Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde bulunan Serdar Doğan’a ait düğün salonunun sundurma diye tabir edilen alanında yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edilerek yangın kısa sürede söndürüldü. Paniğe neden olan yangında ölen ya da yaralanan olmazken düğün salonunda maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini araştırıyor.
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