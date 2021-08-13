Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 02 NA 007 plakalı Renault marka otomobil, Yeşilyurt mahallesi 2188 Sokak içerisinde kontrolden çıkarak kaldırımda oturan Enes Yardım, Faruk Fidan, Gazi Ekinci ve Ferhat Vural’ın üzerine çıktı. Feci kazada 4 genç yaralanırken, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil ise bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.



KAZADAN SONRA KAYIPLARA KARIŞTI

Sürücü kaza sonrası aracını bırakarak olay yerinden kaçtı. Yaralanan gençler ise olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.



DÜĞÜNE GİTMEK İÇİN KALDIRIMDA BEKLİYORLARDI

Öte yandan kazada yaralanan gençlerin düğüne gitmek için kaldırımda bekledikleri öğrenildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, 4 kişiyi yaralayan ve olay yerinden kaçan kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.



Niteliksiz şoför kaza getiriyor Son dönemde yaşanan otobüs kazalarının arkasından bakımsız otobüsler ve niteliksiz şoförler çıktı. Uzmanlar, otobüslerin yarısının yaşlı olduğunu söyledi.



Düğün dönüşü feci kaza: Ölü ve yaralılar var Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde düğün dönüşü yaşanan kazada 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.