Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla’da çıkan orman yangınlarında Milâs’ın Gökbel, Bozalan, Türkevleri ile Bodrum’un Yukarı ve Aşağı Mazı ve Çökertme Mahallelerindeki ormanlık alanlar ile tarım arazileri de zarar gördü. Mazı Mahallesi’nden Necibe Köle (66), yaklaşık 600 zeytin ağacının yandığını söyledi. Ayşe Bahar (58) “500’e yakın zeytin ağacım vardı, bunların çoğu yanarak zarar gördü. Bir benim değil bütün köylünün yandı” diye konuştu. Bölge sakinlerinden Necibittin Gül de “Asırlık zeytin ağaçlarımız yandı. Zeytinlerimin büyüdüğünü görmeye artık ömrüm yetmez” dedi. Öte yandan orman yangınları öncesi yüzde 68’i ormanlık alan olan Muğla’da son yangınlardan sonra bu oran yüzde 60’a düştü. On beş gün içinde yaklaşık 66 bin hektarlık alanın yandığı açıklandı.

Pakdemirli: Büyük yangınlar söndürüldü Bakan Pakdemirli, Muğla Köyceğiz yangının kontrol altına alındığını açıklayarak, büyük yangınların tamamen söndürüldüğünü duyurdu.

Milas'taki yangın 11 gün sonra kontrol altına alındı Bakan Pakdemirli:"11 gündür devam eden Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor."