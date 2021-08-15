Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci kaza Kahramanmaraş'ta yaşandı. Düğüne gitmek üzere minibüse binen vatandaşlar, aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralandı.

LASTİĞİNİN PATLAMASI SONUCU ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Pazarcık ilçesi Akçalar mevkiinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre minibüs, Kilis’ten Kahramanmaraş’ın Çağlayancerit ilçesindeki düğüne gitmek için seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

3 KİŞİ AĞIR YARALI

Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Kaza sonrası yaşanan olay çevredekiler tarafından kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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