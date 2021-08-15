KKTC'li doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, bir ilke imza attı. Bağlar, "Nusaybin Güzeli" isimli kelebeği görüntülemeye başladı. Sanatçı, bilimsel adı "Papilio Demoleus", İngilizce adı "Lime Butterfly (Lemon Butterfly)" olan "Nusaybin Güzeli"nin KKTC'de ilk defa fotoğraflandığını söyledi. Hasan Bağlar "Nusaybin Güzeli, Güney Asya'dan Avustralya'ya kadar uzanan bölgede yaşayan yaygın ve büyük bir kelebek türü.
Göç edebiliyor ve uzun mesafeler uçabiliyor. Kelebeğin KKTC'ye göç yoluyla geldiğini düşünüyorum. Nusaybin Güzeli ile Ada'da gözlemlenen kelebek türü sayısı 54'e yükselmiş oldu" dedi.
Kendini kelebeklere adadı Yıllarca turizm sektöründe çalışan emekli turizmci ve doğa fotoğrafçısı 65 yaşındaki Neriman Fırtına'nın doğa ve kelebek sevdası görenleri şaşırtıyor. Emekli olduktan sonra kendini doğaya ve kelebeklere adayan Fırtına, doğada gezerek kelebekleri fotoğraflayıp, inceleme ve araştırmalarda bulunuyor.
Ardahan'da kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı Ardahan'da tarihi Halil Efendi Köprüsü üzerinde her yıl Ağustos ayının ortasında yaşanan kelebeklerin 'ölüm dansı' başladı.
'Nusaybin Güzeli' Kıbrıs'ta ortaya çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk defa "Nusaybin Güzeli" isimli kelebek türü görüntülendi.
KKTC'li doğa fotoğrafçısı ve kelebek gözlemcisi Hasan Bağlar, bir ilke imza attı. Bağlar, "Nusaybin Güzeli" isimli kelebeği görüntülemeye başladı. Sanatçı, bilimsel adı "Papilio Demoleus", İngilizce adı "Lime Butterfly (Lemon Butterfly)" olan "Nusaybin Güzeli"nin KKTC'de ilk defa fotoğraflandığını söyledi. Hasan Bağlar "Nusaybin Güzeli, Güney Asya'dan Avustralya'ya kadar uzanan bölgede yaşayan yaygın ve büyük bir kelebek türü.
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