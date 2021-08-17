Olay, Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir kuzeni E.A. (16) ile evlenmek isteyen Erkan A. (41) eline aldığı silahla yengesinin evine dayandı. Zorla eve giren adam yanında getirdiği tabanca ile yengesi Hacer A. ve kuzeni E.A.'ya kurşun yağdırmaya başladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken kızı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi ise hala devam ediyor.
EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI
Olay sonrası evine saklanan Erkan A. jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan katil zanlısı bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çarşamba Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.
7 çocuk babası adam, kuzenini kuma istedi: Kabul edilmeyince katletti Diyarbakır'da 7 çocuk sahibi evli kuzeni tarafından zorla kuma olarak alınmak istenen Emine Karakaş, bu isteğe karşı çıktığı için vahşice katledildi. Karakaş'ın acılı annesi, o caninin yakalanması için çağrıda bulunarak yardım istedi.
10 yaşındaki kuzenlerin tüfekle oyunu ölümle bitti Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, aynı yaştaki kuzenini oyun oynadıkları sırada tüfeğin ateş alması sonucu vurdu. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Evlenmek istediği kuzenini ağır yaralayıp, yengesini öldürdü
Samsun'da meydana gelen olayda 41 yaşındaki adam kendisi ile evlenmek istemeyen 16 yaşındaki kuzenini ağır yaralayıp yengesini ise öldürdü.
Olay, Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir kuzeni E.A. (16) ile evlenmek isteyen Erkan A. (41) eline aldığı silahla yengesinin evine dayandı. Zorla eve giren adam yanında getirdiği tabanca ile yengesi Hacer A. ve kuzeni E.A.'ya kurşun yağdırmaya başladı. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybederken kızı ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi ise hala devam ediyor.
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