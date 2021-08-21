Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’in Bigadiç ilçesinde 3 gündür kayıp olan 17 yaşındaki H.T.C.’nin cansız bedenine ulaşıldı. Genç kızın cesedi ilçeye 6 kilometre uzaklıktaki Yörücekler Barajı’nın sulama kanalında bulundu.

6 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ YÖRÜCEKLER BARAJI’NA GİTTİ

Bigadiç’te Kuvayi Milliye Anadolu Lisesi 12’nci sınıf öğrencisi H.T.C., 18 Ağustos günü sabah saat 08.30’da cep telefonunu bırakıp sadece kimliği ile evinden ayrıldı. Genç kızın o gün evine dönmemesi üzerine ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan çalışma ile H.T.C.’nin aynı gün bir marketten meyveli yoğurt, kraker aldığı kamera kayıtlarından belirlendi ve ticari bir taksiyle ilçe merkezine 6 kilometre uzaklıktaki Yörücekler Barajı’na gittiği öğrenildi.

ARKADAŞLARINA ATTIĞI MESAJLAR İNTİHAR ŞÜPHESİ UYANDIRDI

Arkadaşlarına attığı mesajların intihar şüphesi uyandırması sonrasında Yörücekler Barajı’nda AFAD, İtfaiye, Jandarma, Sulama Birliği ve Çiftçi Mallarını Koruma Birliği’nden oluşan ekipler barajda geniş çaplı arama faaliyeti başlattı. Ekipler 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde baraj göleti ve çevresinde yaptıkları arama çalışmalarından sonuç alamadı. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki dalgıçların ve arama ekiplerinin yaptığı çalışmadan sonuç alınamayınca arama çalışmaları sonlandırıldı.

GENÇ KIZIN CESEDİNE ULAŞILDI

Genç kızın acı haberi ise bugün geldi. Barajdan kanala su vermek için gelen Sulama Birliği görevlisi genç kızın cansız bedenini baraj kapaklarında bularak jandarma ve emniyete haber verdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri genç kızın cesedini kanaldan çıkardı. Olayla ilgili geniş soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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