Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya’nın Serik ilçesinde motosiklet çalındığı iddiasıyla sürücüsünün önünü kesen gençlerle sürücü arasında kavga çıktı.

KAVGADA BİR KİŞİ BIÇAKLANDI

Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde gece saat 01.00'de motosikleti çaldığı iddia edilen C.G. ile kendisini kovalayan M.O., T.I. ve H.K. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada C.G. bıçaklandı. Olayda bıçaklanan motosikletli C.G., kanlar içinde yerde kaldı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar olayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANDILAR

Çevredekiler yaralı gencin durumunun ağır olduğunu fark edince kendi imkanlarıyla şahsı hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan gencin hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, olay yerinden kaçan şahıslar daha sonra polis tarafından yakalandı. Öte yandan, yaralı gencin yerdeki hali, arkadaşlarının destek olmaya çalıştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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