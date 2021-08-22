Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Temmuz ayının sonunda başlayan ve yaklaşık iki hafta süren orman yangınları sona erdi, soğutma çalışmalarının da tamamlanmasıyla yanan alanların yeniden ağaçlandırılması gündeme geldi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğretim görevlisi ve yaban hayatı uzmanı biyolog Dr. Yasin İlemin, yanan alanların yeşillendiğini belirtti ve kuşların bölgeye dönmeye başlamadığını söyledi.

İlemin, yangının yaban hayatına etkisini araştırmak amacıyla sahada inceleme yaptığını belirtti. Bu sırada bazı alanların yeniden yeşillendiğini gördüğünü anlatan İlemin, bölgede kuş seslerini duymaya başladığını kaydetti. Araştırma yaparken doğal güzellikleri de fotoğrafladığını dile getiren İlemin, "Yanan alanların yeşillenmesi bu alanda yaşayan hayvanları da sevindirdi" dedi.

"SİZE GÜZEL HABERLERİM VAR" NOTUYLA PAYLAŞTI

Çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabında "Size güzel haberlerim var" notuyla paylaşan İlemin, yaptığı gözlemleri takipçilerine aktardı. Yangınların üstünden neredeyse 3 hafta geçtiğini ifade eden İlemin, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hayıt, sandal başta olmak üzere maki türleri tekrar toprak altından sürgün veriyor ve yeşeriyor. Etrafa doğal olarak yayılmış kızılçam tohumları var. İlk yağmurları bekliyorlar sabırsızlıkla. Orman Genel Müdürlüğü çoğu yeri doğal haliyle bırakacak, gerekirse en az müdahale ile ağaçlandıracak. Bakın, yanmış orman ve ağaçlara dokunulmadığında neler oluyor? Kızıl sırtlı örümcek kuşu yanmış ormanın ortasında bir ahlata konmuş. Yanmış ormanın içinden ağaç kakan sesleri geliyor. Bu sesler yangına rağmen kızılçamın kalın kabukları altında hala böcekler olduğuna önemli bir kanıt. Kızılçam yansa bile yangına karşı geliştirdiği kalın kabuklarının altında böcekleri korumuş ve alana kuşları davet ediyor."