Bursa’nın İnegöl ilçesinde tarlada çalışan 17 yaşındaki genç çocuk, şarampolden yuvarlanan traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.
GENÇ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
16 FL 109 plakalı traktörüyle tarlaya giden 71 yaşındaki Recep Girgin, Hocaköy ile Çeltikçi arasında traktörün hakimiyetini kaybederek şarampole devirdi Kazada sürücü ağır yaralanırken, yanında oturan tarım işçisi 17 yaşındaki Mahmut Karaaslan olay yerinde hayatını kaybetti.
EKİPLER TARAFINDAN HASTANEYE KALDIRILDI
Traktörün altında sıkışan yaralı sürücü itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alınırken, Mahmut Karaaslan’ın hayatını kaybettiği öğrenen yakınları ise olay yerinde sinir krizi geçirdiler. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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