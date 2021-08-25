Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Annesini ve kız kardeşini öldürüp kaçan zanlı yakalanarak Adliyeye sevk edildi. Zanlının olayı gerçekleştirdikten sonra apartmandan çıkarken ki anları ise kameralara yansıdı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Dün Kartal'da meydana gelen olayda Annesi ve kız kardeşini öldüren zanlı cinayetleri itiraf etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs Adli makamlara sevk edildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

A.Ö’nün cinayeti gerçekleştikten sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde apartmandan çıkan zanlının elinde içinde kanlı kıyafetlerin bulunduğu 2 çöp torbası görülüyor. Görüntülerde zanlının daha sonra apartmandan çıktığı görülüyor.

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