Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Maltepe Eski Üsküdar Caddesi üzerinde bulunan bir evde yaşandı. İddiaya göre Baki Ünal isimli kişi, eşi Elif Buz ile yaptığı tartışmanın ardından henüz 5 aylık olan Doruk isimli bebeğini evdeki banyoya kilitleyerek rehin aldı. Ünal, daha sonra evde küçük çaplı yangına sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polise direnen ve zorluk çıkaran şahıs, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuruna su bardağı fırlattı.

Yüzüne su bardağı isabet eden polis memuru yaralandı. Olay yerine daha sonra polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Şahıs, özel harekat polisinin yaptığı operasyon ile kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda eve giren Maltepe İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Aldemir, 5 aylık bebeği kucağına alıp evden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Olaya tanık olan Şükrü Aslan, “Camdan dışarıya çıktı, küfür etmeye başladı. İçeride çocuğum var evi yakacağım dedi. Mutfağı ateşe verdi. Kendini odaya kilitlemiş. Sonra itfaiye, ambulans, özel harekatçılar geldi” dedi.

Berberi basıp, çalışanı pompalı tüfekle rehin aldı Bir şahıs, Çorum'da berber dükkanına dalarak,, çalışanını pompalı tüfekle rehin aldı.

Esenyurt'ta annesini rehin alan adam yakalandı Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve evde bulunan annesini rehin alan adam yakalanarak gözaltına alındı.