Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çameli ilçesine bağlı Kolak Mahallesi’nde yaşayan Halise N. A. ile Muhammet S. çifti, 22 Ağustos tarihinde mahalledeki okulun bahçesinde düzenlenen düğünle hayatlarını birleştirdi. Düğünün ertesi günü rahatsızlanan gelin, yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi pozitif çıkınca, çiftin düğünü mahalleli için kâbusa dönüştü. Kırsal mahalleye gelen filyasyon ekipleri, düğünde gelinle yakın temas eden kişilerle irtibat kurdu. Çiftin yanı sıra düğüne katılan 23 kişi daha belirtiler üzerine yaptırdıkları testlerin pozitif çıkması veya temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.

TEMASLILAR UYARILDI

Mahallede tedbirleri artıran Çameli Kaymakamlığı, temaslı ya da şikâyetleri oluşan kişilerin bir an önce filyasyon ekipleriyle irtibata geçmesi için uyarı yaptı. Pozitif vaka sayısında ciddi bir artış yaşanması durumunda, toplu karantina tedbirinin uygulanabileceği belirtildi.

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