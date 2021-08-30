Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uşak'ta tartıştığı karısı tarafından bıçaklanan kişi hastanede hayatını kaybetti. Karaağaç Mahallesi 2. Serçe Sokak'ta bir apartmanın birinci katında yaşayan Yaşar A. (36) ile eşi S.A. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.A. kocası Yaşar A'yı bıçakla ağır yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. S.A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ordu'da aile katliamı: 14 yaşındaki çocuk 3 kişiyi öldürdü Ordu’nun Korgan ilçesinde 14 yaşındaki F.Y., polis olan babasının tabancasını alarak annesini, anneannesini ve ağabeyini öldürdü, babasını ise ağır yaraladı. Olay esnasında evde bulunan F.Y.'nin 4 yaşındaki kardeşi Y.E.Y'nin ise evden kaçarak akrabalarının yanına sığındığı öğrenildi.