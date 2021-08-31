Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan 6 çocuk annesi Türkan Yıldız'ın (56) Fransa’da yaşayan çocukları bir süre kalmak için Türkiye’ye geldi. Yıldız’ın kızı Özlem Yıldız, annesinden haber alamayınca evine gitti. Kapıyı defalarca çalmasına rağmen açan olmayınca endişelenen Özlem Yıldız, kendisinde bulunan yedek anahtarla eve girdi. Evin odalarını tek tek dolaşan Yıldız, banyoya girdiğinde annesinin kanlar içinde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Yıldız, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri tarafından yapılan tetkiklerin ardından Türkan Yıldız’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Yıldız’ın hayatını kaybettiğini öğrenen mahalleli sokağa döküldü. Ardından adrese olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından Yıldız’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ekiplerin ilk incelemelerinin ardından Yıldız’ın, banyoda bir anda fenalaşarak başını çamaşır makinesine çarpmasıyla birlikte hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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