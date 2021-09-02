Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un Atakum ilçesinde 6 katlı bir binada yaşayan 5 yaşındaki Miray Elif Yaşa evlerinde kardeşi ile oyun oynuyordu.

Annesinin mutfağa gittiği sırada salondaki stor perdenin ipi küçük kızın boynuna dolandı.

Kardeşinin annesine haber vermesi üzerine anne Nurdan Yaşa kızının yardımına koşup feryat ederek komşulardan yardım istedi.

112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırılan Miray Elif Yaşa, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Küçük kızın cenazesi toprağa verilmek üzere Antalya'ya gönderildi.

Stor perde ikazı, kordonu yukardan bağlayın Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 3 yaşındaki Beril bebeğin boynuna ip dolanması sonucu ölmesi üzerine aileleri uyardı.