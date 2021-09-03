Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe açıklarında 2 can salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

83 SIĞINMACI KURTULDU

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına bırakıldığı belirtilen 83 sığınmacı kurtarıldı.

Karaya çıkarılan sığınmacılar, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Yunan Sahil Güvenliği 72 göçmeni Türk karasularına itti İzmir’in Menderes, Karaburun, Foça, Dikili ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 172 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Ankara'da 35 düzensiz göçmen yakalandı Ankara'nın Şereflikoçhisar, Çamlıdere, Bala, Gölbaşı ve Sincan ilçelerinde Afganistan ve Özbekistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı.