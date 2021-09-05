Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söğüt İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi Kemal Badalov (30), Bilecik merkez Elmabahçe köyünde orman envali naklinde çalışan babasına yardım etmeye gitti. Orman envali plakasız, çekme belgeli traktör ile köye dönüş yoluna geçen Kemal Badalov, bir süre aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu esnadan kontrolde çıkan traktörden düşen Kemal Badalov ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Badalov, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 YILDIR BEKÇİLİK YAPIYORDU

Öte yandan Söğüt Emniyetinde görevli bekçi Kemal Badalov'un Karate Antrenörlüğü yaptığı ve 1 yıldır bekçi olduğu öğrenildi.

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