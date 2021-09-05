Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'de, işlenen kadın cinayeti kan dondurdu. 62 yaşında olduğu öğrenilen yaşlı adam 61 yaşındaki eşini üzüm bağına götürü. Korkunç cinayeti bağda işleyen zanlı kaçarken, çevredekilerin polise haber vermesi üzerine talihsiz kadının cesedi bulundu.

ZANLININ YAKALANMASI İÇİN ÖZEL BİR EKİP KURULDU

Edinilen bilgiye göre, olay, Savur ilçesinde meydana geldi. 62 yaşındaki Abdulkadir P., 61 yaşındaki eşi Emine P.'yi üzüm bağına götürüp öldürdü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri, talihsiz kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak otopsi işlemleri yapılan Emine P., toprağa verildi.

Eşini öldürdükten sonra kaçan Abdülkadir P.'nin yakalanması için ise jandarma tarafından özel bir ekip oluşturulduğu öğrenildi.

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