Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 yaşındaki Dawid Glawdzin, yetenekleriyle profesyonel fotoğrafçılara taş çıkartıyor.

AKILLI TELEFONUNUN KAMERASIYLA ÇEKTİ

Glawdzin, Southend’deki evinin yakınlarından Samanyolu Galaksisi ile Uluslararası Uzay İstasyonu’nun fotoğrafını çekmeyi başardı. Üstelik bunu gelişmiş makinelerle değil akıllı telefonunun kamerasıyla yaptı. Fotoğrafçı, bunu herkesin cep telefonuyla çarpıcı fotoğraflar çekebileceğini göstermek için yaptığını söyledi.

ASTRONOMİ MERAKLISI

Astronomi meraklısı adam, 30 saniyelik üç uzun fotoğraf çekti ve bunları akıllı telefonda birleştirdi. Akıllı telefonların kameralarının her geçen gün daha da geliştiğini belirten Glawdzin, kullandığı telefonda 10x optik zoomlu beş dahili kamera bulunduğunu söyledi.

ÖNERİLERDE BULUNDU

Uzay fotoğrafları çekmeye telefonların kameralarıyla başlanmasını tavsiye eden Glawdzin, uzmanlaştıktan sonra bu iş için özel olarak imal edilmiş cihazlara geçilebileceğini ifade etti.

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