Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ortaca ilçesi Atatürk Mahallesi’nde oturan İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Ramazan Kaçar’ı (52) akşam saatlerinde eve gelen eşi kanlar içerisinde yerde hareketsiz yatarken buldu.

İNTİHAR ETTİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Durumun 112 Acil Servis ekiplerine bildirilmesi üzerine eve gelen ekipler, polis memurunun hayatını kaybettiğini belirledi. Başından silahla vurulmuş vaziyette bulunan Kaçar’ın intihar etmiş olabileceği belirtildi. Ramazan Kaçar’ın cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

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