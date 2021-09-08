Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aksaray’da düzenlenen Paragliding World Cup Aksaray 2021 Yarışması kapsamında Macaristan uyruklu yamaç paraşütçüsü Adel M. (38) Hasandağı’ndan havalandı. Bir süre havada süzülen Adel M., Çiftlik ilçesi Ovalıbağ bölgesine geldiği sırada rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybederek patates tarlasına düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sporcu ambulansla Aksaray’da özel bir hastaneye sevk edildi.

Rüzgar ters esti, yamaç paraşütçüsü yaralandı Antalya'nın Alanya ilçesinde yamaç paraşütüyle havalanan pilot, Alanya Kalesi civarında rüzgar ters esince kontrolünü kaybedip kayalıklara düştü. Yaralı pilot Sahil Güvenlik helikopteri tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

Paraşütle atlayan İngiliz asker mutfağa düştü ABD’nin Florida eyaletinde İngiltere özel kuvvetlerine mensup askerlerin HALO denilen, yüksekten atlayıp alçakta paraşüt açma eğitimleri ters gitti.