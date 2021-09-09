Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde ilçeye bağlı Melleç mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına 2 helikopter, 10 arazöz ve 5 itfaiye aracı ile çok sayıda yangın söndürme personeli sevk edildi. Ekiplerin ortak müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yaklaşık 10 hektarlık alanın etkilendiği öğrenildi.

"SOĞUTMA ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise "Kahramanlarımızın etkili mücadelesi neticesinde orman yangınını kontrol altına aldık. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor” denildi.

Isparta’da yangın kontrol altında Isparta'nın Aksu ilçesine bağlı Karacahisar köyü yakınlarında başlayan orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Manisa'da orman yangını! Manisa'da ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler müdahale ederek yangını kontrol altına alınırken ormanlık alan zarar gördü.