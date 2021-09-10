Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince Odunpazarı’nın Yassıhöyük mahallesinde plakası olmayan kırmızı renkli bir motosiklet şüphe üzerine durdurdu.

MOTOSİKLET ÇALINTI ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucu motosikletin 28 Ağustos 2021 tarihinde Tepebaşı’na bağlı Ertuğrulgazi mahallesinden çalındığı tespit edildi.

204 LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Ekipler tarafından Ş.D. ve T.C. isimli şüphelilerin kimlik kontrolleri yapılmak istendi. Fakat T.C. isimli şahsın kimliğini ibraz edememesi üzerine Kabahatler Kanunu'nun 40/1 maddesi uyarınca 204 lira idari para cezası uygulandı.

MASKEDEN CEZA YEDİLER

Ayrıca maske kullanmadıkları görülen Ş.D. ve T.C. hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca her şahıs için ayrı ayrı 900 lira olmak üzere toplam bin 800 lira idari para cezası uygulandı. Cumhuriyet Savcısı’nın talimatıyla ele geçirilen motosiklet Yed-i Emin Otoparkı’na teslim edilirken, şüpheliler Ş.D. ve T.C. “Motosiklet hırsızlığı” suçundan gerekli işlemlerinin yapılması için Ertuğrulgazi Polis Merkez Amirliği’ne teslim edildi.

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