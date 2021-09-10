Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bolu'da bir orman işçisi, kesim göreviyle gittiği alanda daha önceden kesildiği halde düşmeyen ağacın bir anda üzerine devrilmesiyle ezilerek hayatını feci şekilde kaybetti.

AĞAÇ DAHA ÖNCEDEN KESİLMİŞTİ

Olay, dün Gerede Yumrutaş Çapak Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çapak Deresi mevkiinde orman kesim işinde çalışan Ahmet Elik, daha önceden keserken yıkılmayan ağacın olduğu alanda çalışmaya başladı. Bu sırada daha önceden kesilen ağaç, Elik’in üzerine devrildi. Elik’in ağacın altında kaldığı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.





OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Elik'in cansız bedeni, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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