Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, hırsızlar emekli emniyet müdürü Osman F.'nin evinin kapısının dilini düşürerek içeri girdi ve 80 bin lira parayı çaldı. Hırsızlık olayının fark edilmesi üzerine olay polise haber verildi.

BİRİ YAKALANDI DİĞERİ KAYIPLARA KARIŞTI

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu hırsızlık olayının 2 kadın tarafından yapıldığını tespit etti.

Buse Y. adlı kadın polisin takibi sonucu yakalanarak bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Olayla ilgili 1 kadının arandığı öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor.