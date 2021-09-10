Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlkadım ilçesine bağlı Derebahçe Mahallesi'ndeki bir evden 80 bin lira çalındı. Yapılan ihbar üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Ekipler, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Böylelikle hırsızların iki kadın olduğu tespit edildi. Zanlılardan eve giren Buse Y. (23), Kâzımkarabekir Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ederken soyulan evin sahibi emekli emniyet müdürü çıktı.

Hırsız, ev sahibini kalbinden bıçakladı Bursa hırsız, evine girdiği şahsi kalbinden bıçaklayarak ölmesine neden oldu.

Sivas'ta 4 farklı köfteciye hırsız dadandı Sivas'ta kimliği belirsiz bir şahıs 4 farklı köfteciye girip sadaka kutuları, laptop, para gibi çeşitli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

11 yaşındaki hırsızın rahatlığı pes dedirtti! Afyonkarahisar'da bir iş yerine soygun için giren 11 yaşındaki çocuk, güvenlik kameralarına yakalandı. Çocuğun hırsızlık için girdiği dükkanda önce su içip ardından kasadan paraları çalması ise pes dedirtti.