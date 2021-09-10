Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Karahan Mahallesi'nde jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Yapılan kontrolde aracın bagajında 3 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Şahıslar, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine götürüldü. Göçmenlerin kaçak geçişini organize ettikleri tespit edilen araç sürücüsü ile 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphe üzerine durduruldu! 3 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı Van’da jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde 3 düzensiz göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Kayıtsız göçmenler toplanacak Mülteci politikası için hükûmet yeni bir yol haritası hazırlıyor. Şehirlerde toplu hâlde yaşamaları önlenecek. Kaçak mülteci çalıştıran işverenlere sıkı denetim geliyor. Suriye sınırındaki kamplarda hazırlıklar da hızlandırıldı.

Yasa dışı yollarla ülkeye girdiler, 25 göçmen yakalandı Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen 25 düzensiz göçmen, Ankara’da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.