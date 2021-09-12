Mersin'de meydana gelen kazada saman yüklü kamyon devrildi, 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. İsa Altıkat yönetimindeki 33 UH 313 plakalı kamyon, Karaman Mut istikametine seyir halinde iken, Dikili taş mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kamyonda bulunan Kerim Pantık olay yerinde hayatını kaybederken durumları ağır olan sürücü İsa Altıkat ve Musa Kostak ağır yaralı olarak 112 ambulanslarla Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kocaeli'de feci kaza: Çocuk camdan fırladı Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde park halindeki tankere çarpan otomobilin camından yola fırlayan çocuk, araçta sıkışan babası ve annesi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan otomobil sürücüsü babanın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Nikahı kıyıldıktan sonra kaza geçirdi! Gelinliği kefen oldu Düzce'de nikahları kıyıldıktan 3 saat sonra motosiklet kazasında hayatını kaybeden çiftten Münire Kuğu'nun cenazesi bugün memleketi Giresun'un Çanakçı ilçesinde toprağa verildi.
Mersin'de saman yüklü kamyon devrildi, ölü ve yaralılar var
Mersin’in Mut ilçesinde meydana gelen kazada saman yüklü kamyonun devrildi, ölü ve yaralananlar var.
Mersin'de meydana gelen kazada saman yüklü kamyon devrildi, 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı. İsa Altıkat yönetimindeki 33 UH 313 plakalı kamyon, Karaman Mut istikametine seyir halinde iken, Dikili taş mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Etiketler : mersin,kaza,haberler,