İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Naldöken Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede yerde birinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
CESEDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU
İncelemede cesedin Suriye uyruklu Hüseyin el-Muhammed’e ait olduğu tespit edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, ölen kişinin kafasında darbe izleri ile çevredeki çuvalda pompalı tüfek ve motorlu testere tespit etti. Muhammed’in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Küçükçekmece’de asansör boşluğunda çürümüş ceset bulundu Küçükçekmece’de ağaçlık alandaki inşaatın asansör boşluğunda ceset bulundu. Kimliği belirsiz cesette yapılan incelemede, cesedin bir kısmının çürüdüğünü tespit edildi.
Kastamonu'da bir kadına ait ceset sahile vurdu Sel bölgesinden kahreden haberler gelmeye devam ediyor. Sel felaketinde en çok can kaybının yaşandığı Kastamonu'da bir kadın cesedi sahile vurdu.
İzmir'de ormanlık alanda ceset bulundu
İzmir'in Bornova ilçesinde ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu, cesedin kimliği de tespit edildi.
İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Naldöken Mahallesi’ndeki ormanlık bölgede yerde birinin hareketsiz halde olduğunu görenler durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede yaptıkları incelemede yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
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