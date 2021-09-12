Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki bir mahalleye giden 3 şahıs, kendilerini DEDAŞ görevlisi olarak tanıtıp elektrik trafosunda arıza olduğunu ve tamir edeceklerini söyledi. Mahallede ikamet eden bir vatandaş, şahısları eve davet edip çay ikram etti. Çay içtikten sonra dışarı çıkan şahıslar, bir süre etrafta dolaşarak trafonun bulunduğu bölgeye gitti. Mahalledeki birkaç vatandaşın yardımıyla kabloları söken şahıslar, arızayı giderme bahanesiyle vatandaşları oyalamaya başladı. Çalışmanın uzun süreceğini düşünen mahalle sakinleri evlerine geri döndü.

ARAÇ İLE YOLDA KARŞILAŞTI

Sakinler, o esnada mahallede bulunmayan muhtar Avni Akbalık'ı arayıp DEDAŞ ekibinin geldiğini ve trafodaki arızayı gidermeye çalıştığını söyledi. Mahalleye dönen ve elektriklerin gelmediğini gören muhtar, trafonun yanına gittiğinde kimsenin olmadığını ve kabloların sökülüp götürüldüğünü gördü. Mahalledeki çocukların aldığı araç plakasını not eden Akbalık, aracıyla emniyete giderken hırsızların kullandığı aracın karşıdan geldiğini gördü. Geri dönen Akbalık, aracı takip edip Gaziantep yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu yakınında durdurdu. Araçtakilere kim olduklarını sorunca DEDAŞ çalışanı oldukları cevabını alan muhtar, DEDAŞ’ı arayıp plakayı sorduğunu ve böyle bir araçlarının olmadığını söyledi. Akbalık jandarmayı aramak isterken şahıslar araca binip kaçtı. Olay yerine çağrılan jandarma ekipleri, bölgede inceleme yapıp kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

"DEDAŞ GÖREVLİSİ DEĞİLLERDİ"

Mahalle Muhtarı Avni Akbalık, aracın peşine düşüp yakaladığını fakat jandarmayı aramak isterken kaçtıklarını belirterek, “Gündüz vaktiydi, çocuklar beni aradı. Dediler ki burada DEDAŞ’tan bir ekip gelmiş. Ben de orada değildim, dışarıdaydım. Baktım elektrikler kesik. Ne oldu dedim. Kaçak ekibi geldi dediler. Oraya gidince kimseyi bulamadım. Baktım ki kablolar da yok. Kablonun çalındığını anladım. Çocuklar plakayı almıştı, bana verdiler. Ben de emniyete gidecektim. Baktım ki aynı plakalı araç karşıdan geliyor. Hemen peşine düştüm ve yakaladım. Siz kimsiniz diye sorduğumda DEDAŞ’ta çalıştıklarını söylediler. Sizin plakayı sordurdum öyle bir araçları yokmuş dedim. Aracın bagajına bakınca çaldıkları kabloları gördüm. Madem DEDAŞ’ta çalışıyorsunuz burada durun, ben jandarmayı arayayım dedim. Ben jandarmayı arayayım derken ikisi araca binip kaçtılar. Zaten 3 kişilerdi. DEDAŞ’a sordum, bana böyle bir araçlarının olmadığını söylediler. DEDAŞ görevlisi değillerdi” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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