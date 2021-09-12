Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’in Konak ilçesinde sabah 08.00 sıralarında 26 Ağustos Mahallesinde Savaş Akova husumetlisi tarafından tabanca ile vuruldu.

TABANCA İLE VURDU

Oto ve halı yıkama işiyle uğraşan Savaş Akova (28), aralarında daha önceden husumet bulunan M.K. tarafından konuşmak için çağrıldı. 35 RH 506 plakalı otomobiliyle M.K. ile buluşmaya giden Akova, aracından inip sokak üzerinde M.K. ile konuşmaya başladı. Bu sırada M.K., yanında getirdiği tabanca ile Akova'ya ardı ardına ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı.

HAYATINI KAYBETTİ

Savaş Akova kanlar içerisinde yere yığılırken silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, ağır yaralı olduğu belirlenen Akova, sağlık ekipleri tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alınan Savaş Akova, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Akova'nın cansız bedeni savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan olayla ilgili soruşturmayı derinleştiren ekipler, meydana gelen olayda M.K.'nin yanında bulunan 2 kişi daha olduğunu, M.K.'nin arkadaşları olduğu tespit edilen şüphelileri gözaltına aldı.

POLİSE İHBAR ETTİĞİNİ DÜŞÜNDÜ

Polis ekiplerinin bir süre önce M.K.'nin iş yerine bir operasyon düzenlediği, bu operasyon sırasında bir tabancanın yakalandığı, M.K.'nin ise kendisini Savaş Akova'nın ihbar ettiğini düşündüğü ve bu yüzden tartıştıkları öğrenildi. Bugün aynı konu üzerinde konuşmak için M.K.'nin Akova'yı çağırdığı ve sonrasında cinayetin gerçekleştiği öne sürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürerken, şüpheli M.K.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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