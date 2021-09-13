Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaeli’nin Derince ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre evinin olduğu sokak üzerinde yol kenarında oturan 4 yaşındaki H. Ş.’ye, dönerken virajı alamayan A. adlı sürücü otomobili ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaparak ambulansa aldı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı H. Ş. olay yerine gelen ambulansla Derince Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ifadesinin alınması için sürücü A.’yı polis merkezine götürdü. Sürücü A.’nın alınan ilk ifadesinde virajda çocuğu görmediğini söylediği öğrenildiği kazada, polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.