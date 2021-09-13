Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde denize açılan yaşlı adamın teknesi sulara gömüldü.
TEKNE SUYA GÖMÜLDÜ
Dün akşam saatlerinde, 75 yaşındaki Y.Z.K. tekneyle Marmara Denizi’ne açıldı. Motoru arıza yapınca dalgaların etkisiyle tekne su almaya başladı. Tekne kısa sürede denize gömüldü.
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI HAREKETE GEÇTİ
Teknenin suya battığını gören çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi. Su üzerinde güçlükle duran Y.Z.K, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kıyıya çıkarıldı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Öte yandan Topçular feribot iskelesinde bekleyen sağlık ekipleri yaşlı adamı Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, Y.Z.K’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. 4,5 metre uzunluğundaki teknenin ise en son Ro-Ro limanında görüldüğü öne sürüldü. Yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
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