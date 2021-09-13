Giresun İl merkezine bağlı Esentepe köyünde iki kişi, M.B'nin yaklaşık 200 kilogram fındığını bıçak zoruyla gasp etti. Şahsın ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın failleri Ü.D. ve H.G. yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kadıköy’ün korkulu rüyası ‘bıçaklı hamile gaspçı’ böyle yakalandı Kadıköy’deki vatandaşları bıçakla gasp ederek korkulu anlar yaşatan hamile kadın yakalandı. Genç kadının yakalanma anları cep telefonu kamerasına yansırken, polisteki ifadesinde “Cinlerim var” diyen kadın, mahkeme kararınca ev hapsi verilerek serbest bırakıldı.
Arkadaşının otomobilini 'Lavaboya gidiyorum' diyerek gasp etti Düzce'de 'Lavaboya gidiyorum' diyerek arkadaşının otomobilini gasp eden şüpheli yakalandı.
Giresun'da bıçakla fındık gasp ettiler
Giresun'da meydana gelen olayda bıçak zoruyla fındık gasp eden iki kişi tutuklandı.
Giresun İl merkezine bağlı Esentepe köyünde iki kişi, M.B'nin yaklaşık 200 kilogram fındığını bıçak zoruyla gasp etti. Şahsın ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın failleri Ü.D. ve H.G. yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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