Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutköy’de iskele demiri taşıyan bir kamyonun tahtalar ile çakılmış olan kasası dönüş yaptığı sırada devrildi.

KASASI DEVRİLDİ

Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy Devlet Hastanesi mevkisinde meydana gelen kazada, inşaatlarda kullanılan iskele demirlerinin yüklü olduğu 52 K 7677 plakalı kamyonun sürücüsü, dönüş yapmak istediği esnada aracın tahtalar ile çakılarak sabitlenmiş olan kasası devrildi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Devrilen kasada bulunan tonlarca demir boş olan yola ve kaldırıma savruldu. Yoldan o esnada hiçbir aracın veya yayanın geçmemesi büyük faciayı önledi.

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