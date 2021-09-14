Çanakkale'nin Ezine ilçesi açıklarında bugün saat 02.10 sıralarında, özel bir gemi içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Çanakkale Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri, bölgeye bot gönderdi.
35 GÖÇMEN YAKALANDI
Gemi içerisinde yapılan aramada 35 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler tamamlanan işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Yunan Sahil Güvenliği 184 göçmeni Türk karasularına itti İzmir’in Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında 38’i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan ve 146’sı da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplamda 184 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, yelkenli ve balıkçı teknesinde 251 düzensiz göçmen yakalandı.