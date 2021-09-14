Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekip, Yunanistan tarafından Türk kara sularında ölüme itilen lastik bottaki 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaburun açıklarında da Yunanistan unsurlarınca yine ölüme itilen lastik bottaki 13 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Çeşme ilçesi açıklarındaki Kara Ada'da ise düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Yunanistan tarafından Türk kara sularına bırakıldıktan sonra adaya çıktıkları belirlenen 4 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunan Sahil Güvenliği 184 göçmeni Türk karasularına itti İzmir’in Dikili, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında 10-12 Eylül tarihleri arasında 38’i yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan ve 146’sı da Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen toplamda 184 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.



Çanakkale açıklarında 251 düzensiz göçmen yakalandı Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında, yelkenli ve balıkçı teknesinde 251 düzensiz göçmen yakalandı.