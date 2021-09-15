Zaytinburnu Yeşiltepe Mahallesi Taş Cami Sokak'ta yaşanan olayda bıçaklanan kadını görenler, durumu anında sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ismi Fatıma Haydari (28) olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu yaralı kadına müdahale etti. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili olarak genç kadının eski eşinin arandığı öğrenildi.
Koca şiddetinden kaçtı, babası tarafından bıçaklandı Adana’da koca şiddetinden kaçıp baba ocağına sığınan genç kadın bu sefer de babası tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan kadının hayati tehlikesi devam ediyor...
Üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşı tarafından bıçaklandı Sakarya’nın Akyazı ilçesinde üniversite öğrencisi genç kız, erkek arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Boğazı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kesikler bulunan genç kız hastaneye kaldırılırken, kaçmaya çalışan saldırgan ise yakalandı.
Zeytinburnu’nda Afganistan uyruklu bir kadın öldürüldü
Zeytinburnu’nda Afganistan uyruklu bir kadın sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.
Zaytinburnu Yeşiltepe Mahallesi Taş Cami Sokak'ta yaşanan olayda bıçaklanan kadını görenler, durumu anında sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ismi Fatıma Haydari (28) olduğu öğrenilen Afganistan uyruklu yaralı kadına müdahale etti. Talihsiz kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili olarak genç kadının eski eşinin arandığı öğrenildi.
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