Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüz yüze eğitimin ikinci haftası yarılanırken, Türkiye genelinden birçok okuldan karantina haberleri gelmeye devam ediyor. Edirne Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu'nda bir sınıfta öğrencilerde koronavirüs belirtileri tespit edilince öğrencilere koronavirüs testi yapıldı. Dört öğrencinin koronavirüs testi pozitif çıkınca sınıfta bulunan tüm öğrenciler evlerine gönderildi. Bu öğrencilerin 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacakları öğrenildi.

"VAKA ARTIŞI ÇOK HIZLI OLDU"

Veli Der Derneği Edirne Başkanı Benay Gürsel, Edirne'de bazı okullarda koronavirüs vakalarının artmaya başladığını öne sürerek, "Edirne'de iki sınıf karantinada ancak diğer okullardan da pozitif vaka haberlerini maalesef alıyoruz. Vakalar 14-15 gün geçtikten sonra yavaş yavaş başlar diye düşünüyordum ama Edirne'de çok hızlı oldu vaka artışı" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Türkiye'de aktif kullanılan derslik sayısının 850 bin olduğunu ve yüz yüze eğitimden sonra bir hafta içinde 850 bin sınıftan 198'inde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini açıklamıştı.

BİLECİK VE ELAZIĞ'DA DA KARANTİNALAR VAR

Edirne dışında Bilecik ve Elazığ'dan da karantina haberleri geldi. Bilecik 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi’nde farklı 3 sınıfta görülen 7 koronavirüs vakası nedeniyle 34'er kişinin bulunduğu 3 sınıfın karantinaya alındığı bildirildi. Evlerine gönderilen öğrenciler, 14 gün boyunca uzaktan eğitim alacaklar.

Elazığ'da ise Fırat Ortaokulu ve Elazığ Ortaokulunda bulunan iki farklı sınıfta, öğrencilerde koronavirüs tespit edilmesinin ardından eğitime ara verildi. Sınıflardaki öğrenciler 14 gün boyunca karantina altına alınırken, derslerine uzaktan eğitim ile devam edecekleri öğrenildi.

Okullar yüz yüze eğitime devam ederken, Milli Eğitim Müdürlüğü, kent genelindeki okullarda denetim ve gözetimin arttırıldığını açıkladı.

Pandemide en güvenli yer: Okullar Bazı temaslarda bulunmak üzere Mersin’e gelen Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül tarihinde 81 ilde, 57 bin 108 okulda yüz yüze eğitime başlandığını hatırlattı. 57 bin 108 okulda 850 bin derslik bulunduğunu kaydeden Özer, sadece 198’inde vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini kaydetti.

Covid'e okulların açılmasının etkisi bu hafta belli olacak Yüz yüze eğitimle birlikte vaka sayılarında artış yaşanabileceği belirtilirken aşılama konusunda bir türlü istenen seviyeye ulaşılamadı. Aşı sürecini tamamlayanların oranı yüzde 50’yi bulmadı.