Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri’de otomobilin yoldan çıkıp şarampole devrilmesi sonucu kaza meydana geldi.

ŞARAMPOLE YUVURLANDI

Kayseri-Malatya Yolu Akmescit Mahallesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Adana'dan Kayseri'ye giden Adem A. yönetimindeki 06 Y 1790 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

5 KİŞİ YARALANDI

Kazada şoför ile eşi Selma A., İrem Su A. (2) ve üvey çocukları Mertcan D. (10) ve Muhammet D. (14) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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