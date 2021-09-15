Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kastamonu’n Cide ilçesinde poyraz nedeniyle deniz suyu sıcaklığı aniden düştü. Deniz suyu sıcaklığının düşmesiyle Kastamonu’nun Cide ilçesi sahiline çok sayıda istavrit vurdu.

OLTASINI ALAN SAHİLE KOŞTU

Sahile gelen vatandaşlar, kıyıya vuran balıkları ellerinde olta ile tutarak topladı. Eline oltasını alan sahile koşarken vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kovaları balık ile doldurdu. Sahil boyunda balık tutmaya 70’ten fazla insanın geldiği görüldü.

“10 KİLOGRAM BALIK TUTTUM”

Yaklaşık 10 kilogram balık tuttuğunu söyleyen Demet Özcan, “Sabahın ilk saatlerinden beri deniz kenarındayım. Her yıl bu şekilde bu zamanlarda balık bolluğu oluyor. 15 yıldır Cide’deyim, burada balık tutuyorum. Bugün balıklar sahile daha yakın, bolluk yaşanıyor. Bu denizin birden soğumasından kaynaklanıyor” dedi.

“ALDIM ELİME KOVAYI GELDİM SAHİLE”

Hobi amaçlı balık tuttuğunu ifade eden Nebahat Tekcan ise, “Bugün deniz maşallah bereketli. Saat 7’den beri buradayım. Hobi olarak balık tutuyorum. Ben zaten denizi seviyorum, ara sırada balık tutuyorum. Baktım herkes sahilde balık tutuyor, ben de aldım elime kovayı geldim sahile, acemi şansı olması lazım ama kovayı doldurdum” diye konuştu.

KOVALAR DOLUSU BALIK TOPLADILAR

Sahilde balık tutan insanları görmesi üzerine kendisinin de oltasını alarak sahile balık tutmaya geldiğini belirten Tarık Tek de, “Saat 8’den beri sahilde balık tutuyorum, daha ben bu işte yeniyim. İki yıldır Cide’deyim, Bir arkadaşımızın tavsiyesiyle buraya yerleştim. Buradan bir daire aldım. Baktım sahilde insanlar balık tutuyor, bende elime oltayı alıp balık tutmaya geldim” ifadelerini kullandı. Sahilden kovalar dolusu balık toplayan vatandaşlar, evlerinin yolunu tutarken, birçok vatandaşın da sahil kıyısındaki balık nöbeti devam etti.

Balık tutmak için girdiği dereden cesedi çıkarıldı Düzce'de meydana gelen feci olayda arkadaşları ile birlikte balık tutmak için dereye giren Nurettin Uslu herkesin gözleri önünde boğularak can verdi.

Balık tutmak için il değiştirdi, canından oldu Çankırı'ya balık tutmaya giden bir genç, sıcaktan bunalınca gölete girdi. Boğulan gencin sudan cesedi çıkarıldı.

Balık tutmak isterken canından oluyordu Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balık tutmak isteyen şahıs canından oluyordu.