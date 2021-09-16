Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’nin Akçokaca ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi’nde bulunan itfaiye müdürlüğünün her akşam bahçesine gelen yavru tilki, görenleri şaşırtıyor. İtfaiye istasyonun bahçesine ormanlık alandan gelen yavru tilki itfaiye erlerinin dostu oldu. Akşam saatlerinde gelen yavru tilki ile yiyeceklerini paylaşan görevlilerin yaşadığı o ilginç anlar kayıt altına alındı.

DÜZCE İTFAİYESİNİN MASKOTU OLDU

Her gün havanın kararmasıyla itfaiye müdürlüğünün bahçesine gelen yavru tilki itfaiye erlerinin maskotu oldu. İtfaiyecilerin yavru tilkiyi beslediği anlarda bir kedinin tilkinin yanına gelerek yiyeceğinden alması ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Tilki ile çobanın şaşırtan dostluğu! Sosyal medyada gündem oldu Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde keçi otlatmaya giderken karşılaştığı tilki ile arkadaşlık kuran çoban ile tilkinin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor.