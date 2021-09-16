Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi, Horsana Caddesi'nde iki kardeş arasında tartışma yaşandı. Olayın büyümesi üzerine C.S, ağabeyi M.S'ye tabancayla ateş etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.S. hastaneye kaldırıldı. Yaralı şahıs kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan C.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da cinnet dehşeti! Babasını dövdü, kardeşini öldürdü Adana'da cinnet getiren bir kişi önce babasını dövdü, ardından kardeşini pompalı tüfekle öldürdü. Şüpheli, suç aletiyle birlikte kayıplara karıştı.

Kardeşlerin 'miras' kavgasında kan aktı: 1 ölü Bursa'da iki kardeş arasında miras yüzünden kavga çıktı. Kardeşi, doğalgaz borusuyla kafasına vurarak ağabeyini feci şekilde öldürdü.