Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'dan Mısır'a giden 225 metre boyundaki buğday yüklü Marshall Adaları bayraklı "M/V Levantes" gemisi ile Fas'ın Jorf Lasfar Limanı'ndan Samsun’a giden fosfat yüklü 190 metre boyundaki Marshall Adaları bayraklı "M/V Clıpper Como" adlı iki gemi, Çanakkale Boğazı Bozcaada açıklarında çatıştı.

Gemi kaptanları, olayın ardından durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirdi.

Bölgeye güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-13" ve "Türkeli" römorkörleri ile "KIYEM-1" isimli bot sevk edildi.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, ekiplerin bölgede deniz kirliliği olup olmadığı konusunda inceleme yapacağı, gemilerdeki hasarın tespiti için ise çalışma gerçekleştireceği öğrenildi.

Süveyş Kanalı'nda bir gemi karaya oturdu Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturması neticesinde, deniz trafiği aksamadan yeniden yüzdürülmesi sağlandı.

Libya'nın Misrata kenti ile İzmir arasında gemi seferleri başlayacak DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil, "Şu an ilk etapta iki yolcu gemisiyle bu seferleri başlatacağız. Gemilerin her biri 400 yataklı. Biri 1200, diğeri 700 yolcu kapasiteli." dedi.