Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Erzurum’da henüz Eylül ayında olunmasına rağmen mevsimin ilk karı yağdı.

Palandöken ve Erzurum-Tekman karayolu üzerine düşen ilk kar yağışını Karayolları Genel Müdürlüğü paylaştı.

İş makinesi operatörünün çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Karayolları Genel Müdürlüğü, “Bereket timsali, yaz mevsiminin sona erdiğinin habercisi ilk kar Erzurum Tekman'da yola düştü” dedi.

Londra’da ilk kar yağdı İngiltere’nin başkenti Londra’ya yılın ilk kar yağdı.

İzmir'e yılın ilk karı düştü İzmir’de etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle kentin yüksek kesimleri beyaz bir örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu İzmir-Manisa karayolunda ise ekipler kar küreme ve tuzlama işlemi ile olumsuzluk yaşanmaması için tedbirler aldı.