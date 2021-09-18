Kellikova Mahallesi'nde Abdülkadir T. yönetimindeki kamyonet aşırı süratten dolayı virajı alamayınca devrildi. Meydana gelen trafik kasında minibüste bulunan sürücü ile birlikte 4'ü çocuk 16 düzensiz göçmenden 2'si yaralandı.
Haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken yaralılar, ambulansla Erciş Rıdvan Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU
Jandarma, kazada yara almadan kurtulan sürücüyü gözaltına alırken, 14 düzensiz göçmeni de İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü. Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Van’da kaçakçılık operasyonu: 299 göçmen 15 organizatör yakalandı Van’da polis ekiplerinin yaptığı 1 haftalık çalışmada 299 düzensiz göçmen ve 15 organizatör yakalandı. Yakalanan organizatörlere 135 bin 325 TL idari para cezası uygulandı.
Bağcılar'da 47 kaçak göçmen yakalandı: Gözaltılar var Bağcılar’da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 47 kaçak göçmen yakalanarak sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülürken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.