Manavgat'ta Sorgun Mahallesi'ndeki çamlık alanda 3 ayrı noktada çıkan orman yangınlarını söndürmeye çalışan ekiplerin, başka bir noktayı çakmakla tutuşturmaya çalışırken suçüstü yakaladığı Semih K. isimli şahısın jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
KUNDAKÇININ SUÇ DOSYASI KABARIK
Uyuşturucu ve adam yaralama suçlarından sabıkası bulunan şüphelinin, ilk ifadesinde Side Mahallesi'nde 1 Eylül'de yanan evine dikkati çekmek ve sesini duyurmak amacıyla yaktığını ileri sürmüştü.
Manavgat'ta alevler yeniden yükseldi, vatandaş seferber oldu Antalya'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren yangının ardından yeniden yükselen alevler korkuya neden oldu. Sarılar-Hatipler arasındaki yangın, vatandaşların da yardımıyla itfaiye ekiplerince yerleşim yerlerine ulaşmadan sündürüldü.
Son dakika... Manavgat'taki orman yangınını çocuk çıkarmış Bir haftadır gece gündüz demeden orman yangıları ile mücadelemiz devam ederken şoke eden bir son dakika haberi geldi. Yangında en çok kayıp veren Manavgat'tı buradaki orman yangınını çıkaranın 12 yaşında bir çocuk olduğu belirlendi.